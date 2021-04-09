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Юлия Путинцева вылетела с турнира в Чарльстоне, в трёх сетах проиграв Данке Ковинич

Юлия Путинцева вылетела с турнира в Чарльстоне, в трёх сетах проиграв Данке Ковинич
Теннис / WTA 0

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не сумела пробиться в полуфинал турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В четвертьфинальном матче она уступила представительнице Черногории Данке Ковинич со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 1:6.

Встреча продлилась 2 часа 53 минуты. Путинцева 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету Ковинич – 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Призовой фонд турнира составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является американка Мэдисон Кис, она одержала победу в 2019 году. В 2020-м соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.

За выход в четвертьфинал соревнований казахстанская теннисистка получит более $ 12 тыс. и 100 рейтинговых очков.

Чарльстон-1. 1/4 финала
09 апреля 2021, пятница. 20:05 МСК
Юлия Путинцева
31
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		5 1
6 2 		7 6
         
Данка Ковинич
91
Черногория
Данка Ковинич
Д. Ковинич
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