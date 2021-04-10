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«Выглядишь ангельски красиво». Сестра отреагировала на фото Осаки в белом платье на закате

«Выглядишь ангельски красиво». Сестра отреагировала на фото Осаки в белом платье на закате
Теннис / WTA 0
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Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака порадовала подписчиков эстетичным фото.

На снимке теннисистка в шикарном блестящем белом платье на фоне океана и заката.

Публикация доступна в «инстаграме» японской теннисистки.

Пост прокомментировала старшая сестра Осаки – Мари, в начале марта объявившая о завершении карьеры. «Не собираюсь лгать, выглядишь ангельски красиво», — написала Мари.

Осака выиграла все четыре финала турниров «Большого шлема», в которых участвовала. Лучшего результата смогла добиться за последние десятилетия только Моника Селеш — у неё шесть трофеев в первых шести финалах в 1990-1992 годах. Последний подобный успех Наоми – прошедший Открытый чемпионат Австралии. В его финале она уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.

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