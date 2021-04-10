«Выглядишь ангельски красиво». Сестра отреагировала на фото Осаки в белом платье на закате

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака порадовала подписчиков эстетичным фото.
На снимке теннисистка в шикарном блестящем белом платье на фоне океана и заката.
Публикация доступна в «инстаграме» японской теннисистки.
Пост прокомментировала старшая сестра Осаки – Мари, в начале марта объявившая о завершении карьеры. «Не собираюсь лгать, выглядишь ангельски красиво», — написала Мари.
Осака выиграла все четыре финала турниров «Большого шлема», в которых участвовала. Лучшего результата смогла добиться за последние десятилетия только Моника Селеш — у неё шесть трофеев в первых шести финалах в 1990-1992 годах. Последний подобный успех Наоми – прошедший Открытый чемпионат Австралии. В его финале она уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.
- 10 апреля 2021
-
00:16
- 9 апреля 2021
-
23:48
-
23:11
-
23:05
-
22:44
-
22:10
-
20:42
-
20:19
-
19:27
-
19:07
-
18:33
-
18:04
-
17:30
-
16:48
-
16:10
-
14:27
-
12:24
-
11:30
-
11:09
-
10:33
-
09:49
-
06:43
-
00:22
- 8 апреля 2021
-
22:53
-
21:21
-
20:50
-
19:40
-
19:31
-
19:24
-
18:04
-
17:48
-
16:45
-
15:48
-
15:36
-
15:22