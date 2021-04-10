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Кудерметова вышла в полуфинал турнира в США, обыграв в двух сетах Стивенс

Кудерметова вышла в полуфинал турнира в США, обыграв в двух сетах Стивенс
Теннис / WTA 0

23-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова (38-е место рейтинга WTA) обыграла в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) американку Слоан Стивенс в двух сетах – 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты.

На счету Кудерметовой 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. В то время как у её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

Чарльстон-1. 1/4 финала
10 апреля 2021, суббота. 02:35 МСК
Вероника Кудерметова
38
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Слоан Стивенс
57
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс

В полуфинале турнира россиянка встретится с испанкой Пауло Бадосой (71-е место рейтинга WTA), которая сенсационно обыграла первую ракетку мира Эшли Барти (6:4, 6:3). Встреча состоится в воскресенье, 11 апреля, ориентировочное начало матча – 17:00 мск.

Чарльстон-1. 1/4 финала
10 апреля 2021, суббота. 01:00 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Паула Бадоса
71
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Напомним, что призовой фонд турнира в Чарльстоне составляет $ 565 тыс.

Кудерметова пробилась в 1/4 финала турнира в Чарльстоне, взяв 1-й сет у Нары со счётом 6:0
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