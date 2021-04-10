Кудерметова вышла в полуфинал турнира в США, обыграв в двух сетах Стивенс

23-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова (38-е место рейтинга WTA) обыграла в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) американку Слоан Стивенс в двух сетах – 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты.
На счету Кудерметовой 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. В то время как у её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 из 8 реализованных брейк-пойнтов.
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В полуфинале турнира россиянка встретится с испанкой Пауло Бадосой (71-е место рейтинга WTA), которая сенсационно обыграла первую ракетку мира Эшли Барти (6:4, 6:3). Встреча состоится в воскресенье, 11 апреля, ориентировочное начало матча – 17:00 мск.
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Напомним, что призовой фонд турнира в Чарльстоне составляет $ 565 тыс.
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