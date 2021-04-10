Бадоса прокомментировала победу в матче с 1-й ракеткой мира Барти на турнире в Чарльстоне

Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала победу, которую она одержала в четвертьфинале турнира в Чарльстоне (США) с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти (6:4, 6:3).
«Пыталась сосредоточиться на своей игре. Знаю, что мне противостояла первая ракетка мира, она потрясающая теннисистка, но я понимаю, как нужно играть на грунтовых кортах, мне нравятся эти покрытия.
У меня был план, но признаюсь, мне пришлось его немного изменить. Прежде я видела игру Барти много раз, но при этом у нас никогда не было поединков. Вначале, может быть, её форхенд оказался неожиданностью для меня — мячи летели очень быстро. Всегда стараюсь наслаждался каждым моментом на корте, но благодаря этой победе чувства меня переполняют», — приводит слова Бадосы WTA.
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