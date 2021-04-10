Бабош, отбывающая карантин в Чарльстоне, показала букет цветов от WTA со словами поддержки

Венгерская теннисистка Тимя Бабош, чей тест на коронавирус во время пребывания на турнире в Чарльстоне (США) показал положительный результат, поделилась фотографиями с карантинных будней. На одном из снимков, размещённых в «сториз» её «Инстаграма», она показала букет цветов, который получила от WTA. Спортсменка пребывает на изоляции в гостиничном номере.

«Дорогая Тимя, надеемся, это поможет сделать твой день ярче», — подбодрили венгерку в WTA.

Напомним, что призовой фонд соревнований в Чарльстоне превышает 565 тысяч долларов. Предыдущей победительницей соревнований в 2019 году стала Мэдисон Кис из США — в решающем матче со счётом 7:6, 6:3 она обыграла датчанку Каролину Возняцки. Сегодня, 10 апреля, на турнире будут проведены два полуфинальных матча: в одном из них россиянка Вероника Кудерметова встретится с испанкой Пауло Бадосой, а в другом сыграют черногорская теннисистка Данка Ковинич и представительница Туниса Онс Жабер.