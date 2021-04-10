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Медведев, Рублёв и Хачанов узнали соперников на «Мастерсе» в Монте-Карло в парном разряде

Медведев, Рублёв и Хачанов узнали соперников на «Мастерсе» в Монте-Карло в парном разряде
Теннис / ATP 0
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Состоялась жеребьёвка парного турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Соревнования пройдут с 11 по 18 апреля. Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов начнут борьбу с первого круга.

Медведев, выступающий в паре с бразильским теннисистом Марсело Демолинером, сыграет с Григором Димитровом (Болгария) и Давидом Гоффеном (Бельгия). В случае успеха Даниил и Марсело выйдут на серба Николу Мектича и хорвата Мате Павича, посеянных под вторым номером.

Рублёв и Хачанов, выступающие в паре друг с другом, стартуют с матча с французскими теннисистами Жереми Шарди и Фабрисом Мартеном. В случае победы россияне выйдут на испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса.

Братья Циципасы, греки Петрос и Стефанос, получившие уайлд-кард от организаторов, в первом раунде встретятся с Кевином Кравицем (Германия) и румыном Хорей Тецэу.

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