Серена Уильямс сделала эффектные фото у воды в образе чёрного лебедя

Американская теннисистка Серена Уильямс на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила фото в образе чёрного лебедя. Снимки были сделаны в роскошном чёрном платье у воды.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Серены Уильямс в «Инстаграме».

Недавно Серена отказалась от участия в турнире серии WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 27 апреля по 9 мая. Ранее теннисистка снялась с турнира в Майами (США) из-за перенесённой стоматологической операции.



В 2020 году американка выиграла один турнир WTA — в Окленде. В рейтинге WTA Серена находится на седьмой позиции.

Уильямс — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.