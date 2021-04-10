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Джере обыграл Басилашвили в полуфинале турнира в Кальяри, взяв второй сет под ноль

Джере обыграл Басилашвили в полуфинале турнира в Кальяри, взяв второй сет под ноль
Теннис / ATP 0

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили (37-е место в рейтинге ATP) неожиданно проиграл сербу Ласло Джере (57-е место в рейтинге ATP) в полуфинальном матче турнира категории ATP-250 в Кальяри (Италия).

Басилашвили ничего не сумел противопоставить Джере, проиграв ему с разгромным счётом 2:6, 0:6. Встреча продлилась всего 52 минуты.

Грузин ни разу не подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету серба – 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Призовой фонд турнира в Кальяри составил более € 408 тыс. Его действующим победителем как раз и является Ласло Джере.

Стоит отметить, что Джере стал первым соперником россиянина Карена Хачанова на грядущем «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

Сардиния. 1/2 финала
10 апреля 2021, суббота. 16:10 МСК
Ласло Джере
57
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		0  
         
Николоз Басилашвили
37
Грузия
Николоз Басилашвили
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