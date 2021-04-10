Диего Шварцман сыграл с щитом Капитана Америки вместо теннисной ракетки

Девятая ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман заменил теннисную ракетку на щит Капитана Америки (супергерой вселенной Marvel – Прим. Чемпионата) и сыграл с ним на тренировке.

Аргентинец поделился забавным видео в своём «инстаграме».

«Большое спасибо, что прислали мне этот невероятный щит. Я положу его в сумку, чтобы удивлять на корте, когда потребуется», — написал Шварцман под видео.

Видео доступно в «инстаграме» аргентинского теннисиста.

Таким образом Шварцман принял участие в рекламной кампании нового сериала от Marvel Studios «Сокол и Зимний солдат», который появился на экранах 19 марта 2021 года. Он выходит на стриминговом сервисе Disney+, который, как известно, является официальным спонсором теннисиста.