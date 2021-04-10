Крис Эверт – о Федерере, Надале и Джоковиче: давайте ценить их, а не сравнивать

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Крис Эверт высказалась в своём «твиттере» по поводу соперничества внутри «Большой тройки» – швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.
Она ответила на твит-высказывание консультанта ATP Tour Крейга О’Шоннесси, который заявил: «Три величайших лучше, чем один. Федерер, Надаль и Джокович за последние два десятилетия подняли наш спорт на высочайший уровень. Разве мы не проявляем неуважение к их звёздным карьерам, пытаясь выбрать лишь одного лучшего?».
Эверт согласилась с О’Шоннесси: «Точно подмечено! Все трое величайшие. Давайте ценить их, а не сравнивать».
На предстоящем «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) выступят два представителя «Большой тройки» – Надаль (3) и Джокович (1).
- 10 апреля 2021
-
18:54
-
18:20
-
17:28
-
16:45
-
16:21
-
15:23
-
13:24
-
13:03
-
10:44
-
10:16
-
09:29
-
04:17
-
00:16
- 9 апреля 2021
-
23:48
-
23:11
-
23:05
-
22:44
-
22:10
-
20:42
-
20:19
-
19:27
-
19:07
-
18:33
-
18:04
-
17:30
-
16:48
-
16:10
-
14:27
-
12:24
-
11:30
-
11:09
-
10:33
-
09:49
-
06:43
-
00:22