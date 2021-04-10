Крис Эверт – о Федерере, Надале и Джоковиче: давайте ценить их, а не сравнивать

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Крис Эверт высказалась в своём «твиттере» по поводу соперничества внутри «Большой тройки» – швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

Она ответила на твит-высказывание консультанта ATP Tour Крейга О’Шоннесси, который заявил: «Три величайших лучше, чем один. Федерер, Надаль и Джокович за последние два десятилетия подняли наш спорт на высочайший уровень. Разве мы не проявляем неуважение к их звёздным карьерам, пытаясь выбрать лишь одного лучшего?».

Эверт согласилась с О’Шоннесси: «Точно подмечено! Все трое величайшие. Давайте ценить их, а не сравнивать».

На предстоящем «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) выступят два представителя «Большой тройки» – Надаль (3) и Джокович (1).