«Стиляга — твоё второе имя». Карен Хачанов отреагировал на фото Андрея Рублёва

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал в своём «инстаграме» фотографию из Монте-Карло (Монако), где 11 апреля стартует турнир категории «Мастерс».

Рублёва сфотографировали во время съёмок контента для социальных сетей «Мастерса».

Публикация доступна в «инстаграме» Андрея Рублёва.

На фото отреагировал ещё один российский теннисист Карен Хачанов. «Стиляга — твоё второе имя», — написал Карен.

Рублёв, будучи шестым сеяным, начнёт турнир со второго круга. Хачанов в первом круге соревнований сразится с сербом Ласло Джере. Встреча запланирована на 12 апреля.

Призовой фонд турнира в Монако составил $ 2 460 585. Действующим обладателем титула является итальянец Фабио Фоньини.