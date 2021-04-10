«Стиляга — твоё второе имя». Карен Хачанов отреагировал на фото Андрея Рублёва
Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал в своём «инстаграме» фотографию из Монте-Карло (Монако), где 11 апреля стартует турнир категории «Мастерс».
Рублёва сфотографировали во время съёмок контента для социальных сетей «Мастерса».
Публикация доступна в «инстаграме» Андрея Рублёва.
На фото отреагировал ещё один российский теннисист Карен Хачанов. «Стиляга — твоё второе имя», — написал Карен.
Рублёв, будучи шестым сеяным, начнёт турнир со второго круга. Хачанов в первом круге соревнований сразится с сербом Ласло Джере. Встреча запланирована на 12 апреля.
Призовой фонд турнира в Монако составил $ 2 460 585. Действующим обладателем титула является итальянец Фабио Фоньини.
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