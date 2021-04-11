Кудерметова станет первой ракеткой России после турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в понедельник, 12 апреля, станет первой ракеткой России. В рейтинге WTA она обойдёт сразу трёх соотечественниц — Екатерину Александрову, Светлану Кузнецову и Дарью Касаткину.
Резкий подъём Кудерметовой обусловлен успешным выступлением на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), где она пробилась в финал. За это достижение ей начислят 305 рейтинговых очков, а при условии победы — 470, что позволит россиянке дебютировать в топ-30 мирового рейтинга лучших теннисисток.
В финале турнира в Чарльстоне (США) россиянке предстоит сразиться с представительницей Черногории Данкой Ковинич. Для Кудерметовой это второй финал на уровне WTA-500 в сезоне-2020/2021, Ковинич же пробилась в финал впервые с апреля 2016 года.
- 11 апреля 2021
-
00:03
- 10 апреля 2021
-
23:20
-
22:39
-
22:23
-
21:30
-
20:28
-
18:54
-
18:20
-
17:28
-
16:45
-
16:21
-
15:23
-
13:24
-
13:03
-
10:44
-
10:16
-
09:29
-
04:17
-
00:16
- 9 апреля 2021
-
23:48
-
23:11
-
23:05
-
22:44
-
22:10
-
20:42
-
20:19
-
19:27
-
19:07
-
18:33
-
18:04
-
17:30
-
16:48
-
16:10
-
14:27
-
12:24