Кудерметова станет первой ракеткой России после турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в понедельник, 12 апреля, станет первой ракеткой России. В рейтинге WTA она обойдёт сразу трёх соотечественниц — Екатерину Александрову, Светлану Кузнецову и Дарью Касаткину.

Резкий подъём Кудерметовой обусловлен успешным выступлением на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), где она пробилась в финал. За это достижение ей начислят 305 рейтинговых очков, а при условии победы — 470, что позволит россиянке дебютировать в топ-30 мирового рейтинга лучших теннисисток.

В финале турнира в Чарльстоне (США) россиянке предстоит сразиться с представительницей Черногории Данкой Ковинич. Для Кудерметовой это второй финал на уровне WTA-500 в сезоне-2020/2021, Ковинич же пробилась в финал впервые с апреля 2016 года.

Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в финал турнира в Чарльстоне