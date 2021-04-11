Вице-президент ФТР: перенос турниров в Индиан-Уэллсе на октябрь чреват последствиями

Вице-президент Федерации тенниса России, директор женского «ВТБ Кубка Кремля» Алексей Селиваненко рассказал, как возможный перенос турниров в Индиан-Уэллсе (США) на октябрь отразится на проведении Кубка Кремля.

Напомним, турниры в Индиан-Уэллсе («Мастерс» у мужчин и турнир категории WTA-1000 у женщин) должны были пройти в марте 2021 года. Точная дата их проведения на данный момент неизвестна.

«Индиан-Уэллс — это курорт, который находится в калифорнийской пустыне. По климатическим условиям там можно играть в теннис на профессиональном уровне не ранее середины октября, и, если подобное решение будет принято, оно наверняка повлечёт за собой целую цепочку последствий, имеющих отношение ко всем турнирам осенней части календаря.

Более того, для игроков, которые по тем или иным причинам не захотят лететь в Америку, Кубок Кремля может стать реальной альтернативой», — цитирует Селиваненко «Комерсантъ».

По словам президента ФТР Шамиля Тарпищева, женский турнир «ВТБ Кубок Кремля» должен стартовать 17 октября, а после его завершения соревнования начнутся у мужчин.