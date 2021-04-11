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Вихлянцева и Самсонова узнали первых соперниц на турнире в Чарльстоне-2

Вихлянцева и Самсонова узнали первых соперниц на турнире в Чарльстоне-2
Теннис / WTA 0

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Чарльстоне-2 (США), который пройдёт с 12 по 18 апреля.

Первым номером посева стала туниска Онс Жабер (28-е место в рейтинге WTA). В первом круге она сыграет со швейцарской теннисисткой Стефани Фогель.

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в первом круге соревнований сразится с восьмым номером посева представительницей США Мэдисон Бренгл. Ещё одна россиянка Людмила Самсонова сыграет с представительницей Дании Кларой Таусон.

Российской теннисистке Варваре Флинк не удалось пробиться сквозь сито квалификации, на её старте она проиграла американке Алисии Паркс со счётом 3:6, 3:6.

Призовой фонд турнира составил более $ 235 тыс. За выход в следующий круг теннисистки получат $ 4 тыс. призовых.

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