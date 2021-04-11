«Будущие короли тенниса». Пользователи оценили фото Рублёва и 17-летнего датчанина Руне

На официальной странице академии Патрика Муратоглу в «Инстаграме» разместили совместное фото восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва и 17-летнего датского теннисиста Хольгера Витуса Нёскова Руне. Оба сейчас находятся в Монте-Карло (Монако), где сегодня, 11 апреля, стартует турнир серии «Мастерс», в котором они примут участие.



«Можно быть уверенными, что во время их тренировки некоторые мячи были раздавлены», — подписали фото в академии Муратоглу.

Посмотреть фотографию можно на официальной странице академии Патрика Муратоглу в «Инстаграме».

Пользователи оценили совместный снимок Рублёва и Руне. Вот что они написали в комментариях.



«Перед нами будущие короли тенниса».



«Отличный снимок!»



«Андрей — настоящий огонь».