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«Будущие короли тенниса». Пользователи оценили фото Рублёва и 17-летнего датчанина Руне

«Будущие короли тенниса». Пользователи оценили фото Рублёва и 17-летнего датчанина Руне
Теннис / ATP 0

На официальной странице академии Патрика Муратоглу в «Инстаграме» разместили совместное фото восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва и 17-летнего датского теннисиста Хольгера Витуса Нёскова Руне. Оба сейчас находятся в Монте-Карло (Монако), где сегодня, 11 апреля, стартует турнир серии «Мастерс», в котором они примут участие.

«Можно быть уверенными, что во время их тренировки некоторые мячи были раздавлены», — подписали фото в академии Муратоглу.

Посмотреть фотографию можно на официальной странице академии Патрика Муратоглу в «Инстаграме».

Пользователи оценили совместный снимок Рублёва и Руне. Вот что они написали в комментариях.

«Перед нами будущие короли тенниса».

«Отличный снимок!»

«Андрей — настоящий огонь».

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