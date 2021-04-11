«Будущие короли тенниса». Пользователи оценили фото Рублёва и 17-летнего датчанина Руне
На официальной странице академии Патрика Муратоглу в «Инстаграме» разместили совместное фото восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва и 17-летнего датского теннисиста Хольгера Витуса Нёскова Руне. Оба сейчас находятся в Монте-Карло (Монако), где сегодня, 11 апреля, стартует турнир серии «Мастерс», в котором они примут участие.
«Можно быть уверенными, что во время их тренировки некоторые мячи были раздавлены», — подписали фото в академии Муратоглу.
Посмотреть фотографию можно на официальной странице академии Патрика Муратоглу в «Инстаграме».
Пользователи оценили совместный снимок Рублёва и Руне. Вот что они написали в комментариях.
«Перед нами будущие короли тенниса».
«Отличный снимок!»
«Андрей — настоящий огонь».
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