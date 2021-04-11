«Игра Джоковича определённо меня мотивировала». Серб Джере — о теннисных кумирах детства

Сербский теннисист Ласло Джере рассказал о теннисных кумирах детства, вспомнив соотечественника Новака Джоковича.
«Кумиры детства? Сейчас уже трудно вспомнить. Но вот с Новаком я познакомился в детстве. Думаю, впервые я увидел его на Кубке Дэвиса. Было очень волнительно. Я не могу вспомнить подробности, потому что я был очень маленьким и очень молодым, но это определённо меня мотивировало», — приводит слова Джере ATP.
Напомним, сегодня, 11 апреля, Ласло сыграет в финале турнира в Кальяри (Италия). В решающем матче он встретится с представителем Италии Лоренцо Сонего. Серб является победителем предыдущего турнира. В прошлом году в финале он встречался с ещё одним итальянским теннисистом, Марко Чеккинато, и одолел его в упорной борьбе со счётом 7:6, 7:5.
- 11 апреля 2021
-
12:22
-
11:45
-
11:21
-
10:29
-
01:19
-
00:45
-
00:03
- 10 апреля 2021
-
23:20
-
22:39
-
22:23
-
21:30
-
20:28
-
18:54
-
18:20
-
17:28
-
16:45
-
16:21
-
15:23
-
13:24
-
13:03
-
10:44
-
10:16
-
09:29
-
04:17
-
00:16
- 9 апреля 2021
-
23:48
-
23:11
-
23:05
-
22:44
-
22:10
-
20:42
-
20:19
-
19:27
-
19:07
-
18:33