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«Игра Джоковича определённо меня мотивировала». Серб Джере — о теннисных кумирах детства

«Игра Джоковича определённо меня мотивировала». Серб Джере — о теннисных кумирах детства
Теннис / ATP 0
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Сербский теннисист Ласло Джере рассказал о теннисных кумирах детства, вспомнив соотечественника Новака Джоковича.

«Кумиры детства? Сейчас уже трудно вспомнить. Но вот с Новаком я познакомился в детстве. Думаю, впервые я увидел его на Кубке Дэвиса. Было очень волнительно. Я не могу вспомнить подробности, потому что я был очень маленьким и очень молодым, но это определённо меня мотивировало», — приводит слова Джере ATP.

Напомним, сегодня, 11 апреля, Ласло сыграет в финале турнира в Кальяри (Италия). В решающем матче он встретится с представителем Италии Лоренцо Сонего. Серб является победителем предыдущего турнира. В прошлом году в финале он встречался с ещё одним итальянским теннисистом, Марко Чеккинато, и одолел его в упорной борьбе со счётом 7:6, 7:5.

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