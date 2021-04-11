Гаэль Монфис снялся с «Мастерса» в Монте-Карло из-за травмы

Французский теннисист Гаэль Монфис снялся с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло» из-за травмы икры. об этом он сообщил на своей официальной странице в "Твиттере".



«К сожалению, я вынужден отказаться от участия в «Мастерсе» в Монте-Карло. В течение последних десяти дней я продолжаю чувствовать небольшую боль в нижней части икры, а вчера во время последней тренировки она только усилилась. Мне уже сделали УЗИ, которое подтвердило наличие повреждения. Поэтому я вынужден отложить своё возвращение. Однако я сохраняю оптимизм на оставшуюся часть сезона. С сегодняшнего дня я начну лечение в надежде вернуться как можно скорее», — написал Монфис.



Турнир в Монте-Карло стартует уже сегодня, 11 апреля, и продлится до 18 числа.

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