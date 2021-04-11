Свитолина поделилась фото с ведущей «Орла и решки» Леси Никитюк, сделанным на фоне Днепра

Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила фото с телеведущей Лесей Никитюк, получившей известность благодаря передаче «Орёл и решка». Фото было сделано в Киеве.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Элины Свитолиной в «Инстаграме».

На минувшей неделе Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис обручились. Свадьба намечена на июль 2021 года. В конце февраля 2021 года Монфис и Свитолина объявили о паузе после двух лет отношений, но затем вновь стали парой.



В начале апреля в полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Майами (США) украинка со счётом 3:6, 3:6 уступила первой ракетке мира, австралийке Эшли Барти.

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