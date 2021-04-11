У рекордсмена по эйсам австралийца Сэма Грота родились два мальчика
Бывший австралийский теннисист Сэм Грот сообщил, что стал отцом двух мальчиков.
«Познакомьтесь с Мейсоном Филлипом Гротом и Паркером Митчеллом Гротом, появившимся на свет 10 апреля 2021 года. Рожденные на 34-й неделе, сейчас они в надёжных руках, здоровые и чувствуют себя прекрасно. Моя жена Бритт была восхитительна во время родов. Мы так счастливы и души не чаем в наших двух мальчиках», — написал Грот на своей странице в «Твиттере».
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Грота в «Твиттере».
33-летний Грот — победитель двух турниров ATP в парном разряде, финалист одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде (Уимблдон-2005). Сэму также принадлежит мировой рекорд в скорости подачи.
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