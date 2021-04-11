Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Андрей Рублёв рассказал, у кого из теннисистов сильнейший форхенд и бэкхенд в туре

Андрей Рублёв рассказал, у кого из теннисистов сильнейший форхенд и бэкхенд в туре
Теннис / ATP 0

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв принял участие в блиц-опросе от Topcourt.com. Рублёв отвечал на вопросы, касающиеся как тенниса, так и повседневной жизни.

Так, россиянин рассказал, что считает форхенд австрийца Доминика Тима лучшим в туре, а сильнейшим бэкхендом, по его мнению, обладают испанец Рафаэль Надаль, немец Александр Зверев и серб Новак Джокович.

Также Рублёв считает, что мощной подачей в туре обладают хорват Иво Карлович и американец Джон Иснер.

На стартовавшем «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) Рублёв стал восьмым номером посева. Во втором круге турнира россиянин сыграет с победителем встречи Сальваторе Карузо (Италия) – Лукас Катарина (Монако).

Призовой фонд турнира составил более $ 2 млн.

Рублёв и Хачанов выиграли стартовый матч в парном разряде на «Мастерсе» в Монте-Карло
В 10 очках от лидера! Медведев и ещё 4 игрока бросают вызов Джоковичу в чемпионской гонке
По итогам «Мастерса» в Монте-Карло Новак Джокович может потерять первое место в списке лучших теннисистов сезона.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021