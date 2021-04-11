Тарпищев: в случае успеха в Чарльстоне Кудерметова точно поедет на Олимпиаду в Японию

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что в случае победы на турнире категории WTA 500 в Чарльстоне россиянка Вероника Кудерметова точно сыграет на Олимпиаде в Токио.

Сегодня в финале Кудерметова встретится с представительницей Черногории Данкой Ковинич.

«Кудерметова давно играет на высоком уровне — года полтора точно, и при этом она способна выступать ещё лучше. У неё есть все шансы выиграть турнир, и в случае успеха она точно поедет в составе сборной на Олимпиаду в Японию в этом году», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В понедельник, 12 апреля, Кудерметова станет первой ракеткой России. В рейтинге WTA она обойдёт сразу трёх соотечественниц — Екатерину Александрову, Светлану Кузнецову и Дарью Касаткину. Для Кудерметовой финал турнира в Чарльстоне — второй на уровне WTA-500 в сезоне-2020/2021.