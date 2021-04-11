Бенуа Пэр назвал тур «кладбищем» после шестого поражения кряду

Французский теннисист Бенуа Пэр вновь резко высказался о своём отношении к теннису после вылета с «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) в первом круге. Пэр в трёх сетах проиграл австралийцу Джордану Томпсону со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7). Это шестое поражение француза в туре кряду.

«Если честно, мне плевать на этот матч. Играть на таком кладбище больше невозможно. Все игроки так думают. Только я, наверное, единственный, кто произносит это вслух. Теннис больше не приносит мне ничего хорошего, я потерял искру.

Пауза в выступлениях? Я заработал € 12 тыс. Вы скажете, что я снова много говорю о деньгах, но я получил 12 тыс. просто за то, что тихо посидел в отеле. А потом я поеду домой, это прекрасно», — приводит слова Пэра американский журналист Кристофер Клэри в своём «твиттере».

Пэр: за проигрыш в 1-м круге я заработаю $ 10 тыс. Зачем мучиться, чтобы получить больше?