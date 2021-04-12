Рафаэль Надаль отреагировал на то, что его дядя, Тони, стал тренером Феликса Оже-Альяссима

Третья ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль рассказал, как отнёсся к новости о том, что его дядя и бывший наставник, Тони Надаль стал тренером 20-летнего канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима.
«Я рад за дядю и за Феликса. У Тони большой опыт, он очень много знает о теннисе. У него есть знания, которые пригодятся любому. Я уверен, это будет важным подспорьем для Феликса.
Не вижу в этом проблемы. Я всегда говорил, что желаю Тони всего самого наилучшего. Он мой дядя и не должен ни о чём у меня спрашивать. Я ему очень благодарен за всё, что он для меня сделал. Как я могу быть не рад видеть его в туре несколько недель в году?
Еще я очень рад за Феликса, рядом с ним появится такой опытный человек, как Тони. Я рад за своего дядю, рад снова быть вместе с ним в туре. Безусловно, это очень приятная новость», — приводит слова Надаля Tennis Majors.
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