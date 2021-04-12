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Вероника Кудерметова завоевала первый титул в карьере. Видеообзор

Вероника Кудерметова завоевала первый титул в карьере. Видеообзор
Теннис / WTA 0
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Россиянка Вероника Кудерметова завоевала первый титул в карьере. В финале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) она одержала уверенную победу над представительницей Черногории Данкой Ковинич в двух сетах со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Кудерметова подала шесть эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. Ковинич четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и взяла одну подачу соперницы.

В понедельник, 12 апреля, новоявленная чемпионка дебютирует в топ-30 и станет первой ракеткой России, опередив Екатерину Александрову.

Кудерметова – уроженка Казани, её отец Эдуард – бывший хоккеист, выступавший за казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и другие команды, был чемпионом России. Сестра Вероники – Полина также является профессиональной теннисисткой.

Вот так красавица! Вероника Кудерметова завоевала 1-й титул и вошла в топ-30 рейтинга WTA
С понедельника чемпионка турнира WTA-500 в Чарльстоне станет первой ракеткой России.
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