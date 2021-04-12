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Карен Хачанов опустился на три строчки в чемпионской гонке ATP, в топ-6 — трое россиян

Карен Хачанов опустился на три строчки в чемпионской гонке ATP, в топ-6 — трое россиян
Теннис / ATP 0

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 12 апреля российский теннисист Карен Хачанов опустился на 23-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. В топ-6 входят россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Лидерство сохранил серб Новак Джокович.

Чемпионская гонка ATP. 12 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2140.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 2130.
3 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 1800.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1540.
5 (5). Хуберт Хуркач (Польша) — 1395.
6 (6). Аслан Карацев (Россия) — 1310.
7 (7). Янник Синнер (Италия) — 995.
8 (8). Александр Зверев (Германия) — 935.
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 765.
10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 630.
...
23 (20). Карен Хачанов (Россия) — 405.

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