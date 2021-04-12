Медведев: грунт мне ничем не импонирует: плохой отскок и после матча ты весь грязный

Российский теннисист Даниил Медведев перед стартом на «Мастерсе» в Монте-Карло поделился ощущениями от игры на грунтовом покрытии.
«Я не скрываю, что мне не нравится грунт. Я не поеду играть в Южную Америку, хоть и люблю путешествовать. Конечно, я бы хотел однажды там оказаться, но сейчас не пожертвую ради этого турнирами в Роттердаме, Марселе или Дубае.
После того, что происходило здесь два года назад, я знаю, что могу хорошо играть на этом корте. Каждый раз, когда я тренируюсь на грунте, я выкладываюсь на все 100% и играю с полной отдачей, пусть мне это и нелегко даётся. Надеюсь, в этом году получится достичь хороших результатов после того большого объема работы, что я проделал.
Но, если честно, грунт мне ничем не импонирует. Здесь всегда плохой отскок, после матча ты весь грязный. Мне правда не очень нравится играть на грунте», — приводит слова Медведева Tennis Majors.
Напомним, в 2019 году в Монте-Карло Медведев дошёл до полуфинала, где в двух сетах проиграл сербу Душану Лайовичу со счётом 5:7, 1:6.
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