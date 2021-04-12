Циципас выбрал фаворита в матче Карацева с Музетти на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, кого считает фаворитом в матче первого круга «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) Аслан Карацев (Россия) – Лоренцо Музетти (Италия). Победитель данной встречи выйдет на Циципаса в следующем круге соревнований. Начало встречи запланировано на 12:00 по мск.

«Я бы поставил на Музетти. Он уже провёл довольно много матчей на грунте. И с каждым матчем набирает всё более хорошую форму», — приводит слова грека сайт ATP.

Также Циципас поделился собственными ожиданиями от турнира в Монако.

«Я борюсь за место на итоговом турнире, стараюсь заработать как можно больше очков. Для меня важно перед «Ролан Гаррос» провести как можно больше турниров. Я люблю грунт, мне нравится исследовать свою игру на этом покрытии.

Я много тренировался на грунте и хорошо себя чувствую. Я в хорошей физической форме. Сейчас мы много работаем над физикой. Думаю, это будет самым важным аспектом моей игры по ходу грунтового сезона», — отметил Циципас.