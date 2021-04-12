Циципас выбрал фаворита в матче Карацева с Музетти на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, кого считает фаворитом в матче первого круга «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) Аслан Карацев (Россия) – Лоренцо Музетти (Италия). Победитель данной встречи выйдет на Циципаса в следующем круге соревнований. Начало встречи запланировано на 12:00 по мск.
«Я бы поставил на Музетти. Он уже провёл довольно много матчей на грунте. И с каждым матчем набирает всё более хорошую форму», — приводит слова грека сайт ATP.
Также Циципас поделился собственными ожиданиями от турнира в Монако.
«Я борюсь за место на итоговом турнире, стараюсь заработать как можно больше очков. Для меня важно перед «Ролан Гаррос» провести как можно больше турниров. Я люблю грунт, мне нравится исследовать свою игру на этом покрытии.
Я много тренировался на грунте и хорошо себя чувствую. Я в хорошей физической форме. Сейчас мы много работаем над физикой. Думаю, это будет самым важным аспектом моей игры по ходу грунтового сезона», — отметил Циципас.
- 12 апреля 2021
-
10:46
-
10:15
-
09:58
-
09:36
-
09:21
-
09:16
-
09:11
-
09:07
-
08:58
-
00:32
-
00:03
- 11 апреля 2021
-
23:31
-
21:59
-
20:10
-
19:32
-
18:45
-
17:44
-
17:23
-
16:57
-
16:11
-
15:27
-
13:56
-
12:38
-
12:22
-
11:45
-
11:21
-
10:29
-
01:19
-
00:45
-
00:03
- 10 апреля 2021
-
23:20
-
22:39
-
22:23
-
21:30
-
20:28