Анастасия Потапова сделала прививку от коронавируса в Чарльстоне

Российская теннисистка Анастасия Потапова вакцинировалась от коронавируса, находясь на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). За несколько дней до старта соревнований все участницы получили электронные письма, информирующие о возможности вакцинации препаратом от Johnson & Johnson, Потапова приняла предложение.

«Я боюсь иглы, обычно даже анализ крови для меня является испытанием. Перед вакцинацией я очень нервничала, но потом поняла, что зря. Укол я даже не почувствовала. Через несколько секунд появились болезненные ощущения, но спустя ещё пять минут всё прошло», — приводит слова россиянки Tennis.com.

Напомним, Потапова выбыла с соревнований в США в первом круге, она проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой со счётом 3:6, 3:6.