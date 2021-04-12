Кудерметова: в ночь перед финалом я плохо спала, на корт вышла немного нервной

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась эмоциями после завоевания первого титула WTA в карьере. Напомним, вчера, 11 апреля в финале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) россиянка обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 6:4, 6:2.
Отметим, что по ходу турнира Кудерметова не проиграла ни одного сета.
«Ночью я не очень хорошо спала, потому что думала о матче и том, что могу выиграть первый титул. На корт я вышла немного нервной. Но старалась работать и не думать о том, что это финал, особенный матч.
Когда я сюда приехала, то сказала себе: «Вероника, нужно просто работать. Посмотрим, как ты тут сыграешь». Когда я начала играть, то сосредотачивалась только на тактике и на работе. И постепенно вошла в нужный ритм.
Все матчи были очень сложными – с точки зрения нервов, с точки зрения тенниса. Я очень горжусь тем, что смогла взять первый титул. Я очень рада. Если продолжу так играть и работать, то смогу подняться в топ-10 или выше», — приводит слова Кудерметовой сайт WTA.
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