Кудерметова: в ночь перед финалом я плохо спала, на корт вышла немного нервной

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась эмоциями после завоевания первого титула WTA в карьере. Напомним, вчера, 11 апреля в финале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) россиянка обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 6:4, 6:2.

Отметим, что по ходу турнира Кудерметова не проиграла ни одного сета.

«Ночью я не очень хорошо спала, потому что думала о матче и том, что могу выиграть первый титул. На корт я вышла немного нервной. Но старалась работать и не думать о том, что это финал, особенный матч.

Когда я сюда приехала, то сказала себе: «Вероника, нужно просто работать. Посмотрим, как ты тут сыграешь». Когда я начала играть, то сосредотачивалась только на тактике и на работе. И постепенно вошла в нужный ритм.

Все матчи были очень сложными – с точки зрения нервов, с точки зрения тенниса. Я очень горжусь тем, что смогла взять первый титул. Я очень рада. Если продолжу так играть и работать, то смогу подняться в топ-10 или выше», — приводит слова Кудерметовой сайт WTA.

Вероника Кудерметова стала первой ракеткой России