«Ведёшь себя, как неженка». Подписчики Пэра отреагировали на провокацию теннисиста

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Французский теннисист Бенуа Пэр опубликовал эпатажное фото после вылета с «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) в первом круге. Напомним, Пэр в трёх сетах проиграл австралийцу Джордану Томпсону со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7). Это шестое поражение француза в туре кряду.

На снимке француз в очках пускает клубы дыма. В описании к посту Пэр оставил смайлик поцелуя.

Фото доступно в «инстаграме» Бенуа Пэра.

Подписчики Пэра отреагировали на публикацию. «Пожалуйста, продолжай вести себя так же неуважительно. Это хорошо подходит к твоему теннису и менталитету», «Ведёшь себя, как неженка, ребёнок, уронивший мороженое, возвращайся в реальность», — написали пользователи.

Напомним, после поражения в Монако Пэр назвал тур «кладбищем» и сказал, что «получил €

12 тыс. просто за то, что тихо посидел в отеле».

Бенуа Пэр назвал тур «кладбищем» после шестого поражения кряду