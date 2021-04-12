Медведев: как будто, ковид испарится, если перенести «Ролан Гаррос» на неделю

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался по поводу решения организаторов Открытого чемпионата Франции перенести соревнования на неделю.

«Я немного удивлён, с точки зрения правил – не именно на «Ролан Гаррос», а в целом по стране – что поменяется, если провести турнир на неделю позже? Речь о коронавирусе, я не уверен, что за неделю ситуация сильно изменится.

Должен сказать, это немного смешно, но это я не о Федерации тенниса Франции или правительстве, а о ситуации в целом. Как будто, если перенести турнир на неделю, ковид за это время испарится. Сейчас слишком много правил, иногда должны быть какие-то исключения.

Как игрок я это приветствую, потому что у меня будет лишняя неделя подготовки. Я как следует проведу две недели после турнира в Риме, чтобы поездка в Париж оказалась успешной. Посмотрим, что сделают с травяным сезоном», — приводит слова Медведева Tennis Majors.

Организаторы «Ролан Гаррос» официально подтвердили перенос турнира