Надаль — перед стартом в Монако: да, я мало играл, но раньше побеждал и в таких ситуациях

Третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о самочувствии и настрое перед стартом на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако), где он брал титул 11 раз в карьере.
«Всё хорошо, я уверен в себе и в своей игре. Последние пару дней я хорошо тренировался в Монте-Карло. Мне кажется, я готов. Да, я не очень много играл. Но в прошлом добивался успеха и в таких ситуациях.
Я люблю играть на грунте, люблю играть в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде, Риме, на «Ролан Гаррос». Сейчас у меня есть возможность играть в местах, с которыми я хорошо знаком и где неплохо выступал. Для меня это важно.
Сейчас начинается важный для меня отрезок сезона. По-моему, я правильно поработал, чтобы к нему подготовиться. Впереди ещё пара тренировочных дней, но я доволен тем, как играю сейчас.
Я в хорошей физической форме и с радостью выступлю в Монако. Все знают, что это один из моих любимых турниров», — приводит слова Надаля сайт ATP.
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