Финальный этап Кубка Дэвиса сборная России проведёт в Мадриде

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Организаторы сообщили, что финальный этап Кубка Дэвиса пройдёт в Мадриде, Турине (Италия) и Инсбруке (Австрия).

Стадион Madrid Arena примет матчи двух групп A и B (Канада, Швеция, Казахстан). Сборная России входит в группу А, где поборется с национальными командами Испании и Колумбии.

В Инсбруке сыграют группы C (Франция, Великобритания, Чехия) и F (Сербия, Германия, Австрия). А в Турине пройдут матчи групп D (Хорватия, Австралия, Венгрия) и E (США, Италия, Эквадор).

Также регламент гласит, что два четвертьфинала, полуфиналы и финал пройдут в Мадриде. А в Турине и Инсбруке состоится по одному четвертьфиналу.

Сборная России в 2019 году дошла до полуфинала Кубка Дэвиса, где уступила сборной Канады. Россияне как полуфиналисты автоматически получили путёвку в финальный этап турнира 2021 года.