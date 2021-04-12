Павлюченкова: раньше я переживала, что обо мне думают люди, сейчас мне всё равно

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что является одним из способов её самовыражения на корте.

«Розовая намотка на ракетке — это какой-то мой тренд. Просто я очень люблю розовый цвет. Это по мне заметно (Анастасия покрасила волосы в розовый цвет в апреле 2020 года — прим. «Чемпионата»). И мне все говорят, что он ни к одной ракетке по цвету абсолютно не подходит.

Это не то, чтобы самовыражение, просто сейчас, наверное, мне стало всё равно, что думают люди. Потому что раньше я очень переживала за свой имидж. Думала, я же спортсменка – это не шоу-бизнес, хотя сейчас понимаю, а какая разница», — сказала Павлюченкова на YouTube-канале «Георгий за кадром».

Анастасия Павлюченкова – обладательница 12 титулов WTA в одиночном разряде. Её лучшее место в рейтинге WTA – 13-е.