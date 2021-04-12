Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

«День ног!» Серена Уильямс поделилась фото в коротком обтягивающем комбинезоне

«День ног!» Серена Уильямс поделилась фото в коротком обтягивающем комбинезоне
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новый пост в своём «инстаграме».

На снимке титулованная спортсменка одета в короткий обтягивающий спортивный комбинезон.

«День ног!» — написала Серена, тем самым намекая на занятия в фитнес-зале.

Публикация доступна в «инстаграме» американской теннисистки.

В комментариях фанаты завалили Уильямс комплиментами: «Королева», «Выглядишь великолепно, Серена!», «Номер один», «Привет, красотка».

Недавно американка отказалась от участия в турнире серии WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 27 апреля по 9 мая. Ранее теннисистка снялась с турнира в Майами (США) из-за перенесённой стоматологической операции.

В 2020 году американка выиграла один турнир WTA — в Окленде. В рейтинге WTA Серена находится на восьмой позиции.

$ 63 тыс. за пост в соцсетях! Серена Уильямс знает, как монетизировать свои 23 «Шлема»
Шарапова, Медведев, Курникова также входят в топ-30 теннисистов, чьи сообщения оцениваются дороже всех.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021