«День ног!» Серена Уильямс поделилась фото в коротком обтягивающем комбинезоне

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новый пост в своём «инстаграме».

На снимке титулованная спортсменка одета в короткий обтягивающий спортивный комбинезон.

«День ног!» — написала Серена, тем самым намекая на занятия в фитнес-зале.

Публикация доступна в «инстаграме» американской теннисистки.

В комментариях фанаты завалили Уильямс комплиментами: «Королева», «Выглядишь великолепно, Серена!», «Номер один», «Привет, красотка».

Недавно американка отказалась от участия в турнире серии WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 27 апреля по 9 мая. Ранее теннисистка снялась с турнира в Майами (США) из-за перенесённой стоматологической операции.

В 2020 году американка выиграла один турнир WTA — в Окленде. В рейтинге WTA Серена находится на восьмой позиции.