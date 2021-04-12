«День ног!» Серена Уильямс поделилась фото в коротком обтягивающем комбинезоне

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новый пост в своём «инстаграме».
На снимке титулованная спортсменка одета в короткий обтягивающий спортивный комбинезон.
«День ног!» — написала Серена, тем самым намекая на занятия в фитнес-зале.
Публикация доступна в «инстаграме» американской теннисистки.
В комментариях фанаты завалили Уильямс комплиментами: «Королева», «Выглядишь великолепно, Серена!», «Номер один», «Привет, красотка».
Недавно американка отказалась от участия в турнире серии WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 27 апреля по 9 мая. Ранее теннисистка снялась с турнира в Майами (США) из-за перенесённой стоматологической операции.
В 2020 году американка выиграла один турнир WTA — в Окленде. В рейтинге WTA Серена находится на восьмой позиции.
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