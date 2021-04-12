Тарпищев поздравил Кудерметову с первым титулом WTA в карьере

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянки Вероники Кудерметовой на турнире в Чарлстоне.
«Первый титул всегда здорово! Веронику можно только поздравить. Также отмечу, что она приобрела некую стабильность, растёт и прибавляет. Это радует.
С большей долей вероятности Кудерметова попала на Олимпиаду. Там борьба идёт среди наших, шесть человек претендуют на четыре места. Гарантия попадания — место в 75 рейтинга, а там у нас шесть человек. Своей победой Вероника сделала серьёзный задел для своего попадания на Олимпиаду.
У неё есть сестра Полина, я уверен, что в этом году она должна выиграть Ролан Гаррос до 18 лет. По классу игры она выглядит отлично. Да у нас в принципе очень много талантливой молодёжи, но из-за пандемии многие из них пострадали. Нам нужно ещё два-три года, чтобы полноценно возродить женский теннис», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
В финале Кудерметова обыграла черногорскую теннисистку Данку Ковинич (6:4, 6:2) и взяла первый титул WTA в карьере.
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