Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Монте-Карло
Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Монте-Карло, обыграв самого молодого игрока топ-100 итальянца Лоренцо Музетти.
Для уверенной победы россиянину понадобилось два сета. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Карацева. Продолжительность противостояния составила 6 часов 12 минут в связи с остановкой из-за дождя.
Карацев совершил четыре двойные ошибки и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. Музетти совершил также четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного из четырёх брейк-пойнтов.
За выход в третий круг соревнований Аслан Карацев поспорит с представителем Греции
Стефаносом Циципасом.
Призовой фонд турнира, финал которого состоится 18 апреля, составляет 2 082 960 евро.
Монте-Карло. 1-й круг
12 апреля 2021, понедельник. 12:10 МСК
84
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
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|3
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|4
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|6
29
Аслан Карацев
А. Карацев
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