Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Монте-Карло, обыграв самого молодого игрока топ-100 итальянца Лоренцо Музетти.

Для уверенной победы россиянину понадобилось два сета. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Карацева. Продолжительность противостояния составила 6 часов 12 минут в связи с остановкой из-за дождя.

Карацев совершил четыре двойные ошибки и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. Музетти совершил также четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного из четырёх брейк-пойнтов.

За выход в третий круг соревнований Аслан Карацев поспорит с представителем Греции

Стефаносом Циципасом.

Призовой фонд турнира, финал которого состоится 18 апреля, составляет 2 082 960 евро.