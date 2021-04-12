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Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Монте-Карло

Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Монте-Карло
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Монте-Карло, обыграв самого молодого игрока топ-100 итальянца Лоренцо Музетти.

Для уверенной победы россиянину понадобилось два сета. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Карацева. Продолжительность противостояния составила 6 часов 12 минут в связи с остановкой из-за дождя.

Карацев совершил четыре двойные ошибки и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. Музетти совершил также четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного из четырёх брейк-пойнтов.

За выход в третий круг соревнований Аслан Карацев поспорит с представителем Греции
Стефаносом Циципасом.

Призовой фонд турнира, финал которого состоится 18 апреля, составляет 2 082 960 евро.

Монте-Карло. 1-й круг
12 апреля 2021, понедельник. 12:10 МСК
Лоренцо Музетти
84
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Аслан Карацев
29
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Стартовый матч Карацева на «Мастерсе» в Монте-Карло остановили из-за дождя
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