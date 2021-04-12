Аслан Карацев прокомментировал победу над Лоренцо Музетти

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу над представителем Италии Лоренцо Музетти в первом круге турнира в Монте-Карло.
«Это был действительно тяжёлый матч для моего первого матча сезона на глине с тяжелыми погодными условиями. Мы начали утром, и я начал довольно хорошо, я переломил его, а потом корт стал тяжёлым, мяч был тяжёлым. Против Музетти играть тяжело. Он действительно в хорошей форме, он много бегает и всё отдаёт обратно, так что я должен был сам строить розыгрыш, сам его заканчивать», — приводит слова россиянина ATP Tour.
Встреча закончилась победой Карацева со счётом 6:3, 6:4. По ходу первого сета матч прервали на пять часов из-за дождя. Для россиянина это первая в карьере грунтовая победа на уровне основных сеток ATP.
- 12 апреля 2021
-
20:39
-
19:34
-
18:53
-
18:16
-
18:09
-
17:03
-
16:37
-
15:57
-
15:23
-
14:50
-
14:00
-
13:32
-
12:34
-
12:06
-
11:19
-
10:46
-
10:15
-
09:58
-
09:36
-
09:21
-
09:16
-
09:11
-
09:07
-
08:58
-
00:32
-
00:03
- 11 апреля 2021
-
23:31
-
21:59
-
20:10
-
19:32
-
18:45
-
17:44
-
17:23
-
16:57
-
16:11