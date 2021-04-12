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Аслан Карацев прокомментировал победу над Лоренцо Музетти

Аслан Карацев прокомментировал победу над Лоренцо Музетти
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу над представителем Италии Лоренцо Музетти в первом круге турнира в Монте-Карло.

«Это был действительно тяжёлый матч для моего первого матча сезона на глине с тяжелыми погодными условиями. Мы начали утром, и я начал довольно хорошо, я переломил его, а потом корт стал тяжёлым, мяч был тяжёлым. Против Музетти играть тяжело. Он действительно в хорошей форме, он много бегает и всё отдаёт обратно, так что я должен был сам строить розыгрыш, сам его заканчивать», — приводит слова россиянина ATP Tour.

Встреча закончилась победой Карацева со счётом 6:3, 6:4. По ходу первого сета матч прервали на пять часов из-за дождя. Для россиянина это первая в карьере грунтовая победа на уровне основных сеток ATP.

Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Монте-Карло
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