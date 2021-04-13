Наталья Вихлянцева не сумела пробиться во второй круг турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева выбыла с турнира категории WTA-250 в Чарльстоне-2 (США). В матче первого круга она в трёх сетах уступила американке Мэдисон Бренгл со счётом 0:6, 6:3, 2:6.

Встреча на грунте продлилась 1 час и 45 минут. Вихлянцева один раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету её соперницы – ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Напомним, соотечественница Вихлянцевой – Людмила Самсонова также выбыла из борьбы за титул в Чарльстоне, в двух сетах проиграв представительнице Дании Кларе Таусон со счётом 3:6, 3:6.

Призовой фонд соревнований составил более $ 235 тыс. Турнир продлится до 18 апреля.