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Наталья Вихлянцева не сумела пробиться во второй круг турнира в Чарльстоне

Наталья Вихлянцева не сумела пробиться во второй круг турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева выбыла с турнира категории WTA-250 в Чарльстоне-2 (США). В матче первого круга она в трёх сетах уступила американке Мэдисон Бренгл со счётом 0:6, 6:3, 2:6.

Встреча на грунте продлилась 1 час и 45 минут. Вихлянцева один раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету её соперницы – ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Напомним, соотечественница Вихлянцевой – Людмила Самсонова также выбыла из борьбы за титул в Чарльстоне, в двух сетах проиграв представительнице Дании Кларе Таусон со счётом 3:6, 3:6.

Призовой фонд соревнований составил более $ 235 тыс. Турнир продлится до 18 апреля.

Чарльстон-2. 1-й круг
12 апреля 2021, понедельник. 23:30 МСК
Мэдисон Бренгл
82
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
0 		6 2
         
Наталья Вихлянцева
149
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
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