Джокович – Звереву: желаю тебе звёздного выступления в Монако, но только до четвертьфинала

Первая ракетка мира серб Новак Джокович взял короткое, но забавное интервью в эфире Tennis TV у шестой ракетки мира немца Александра Зверева. Оба со второго круга начнут свой путь на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

Джокович: как твои дела, Саша? знаю, тебя все здесь об этом спрашивают.

Зверев: на самом деле, ты единственный, кто меня об этом спрашивает. Почему-то только ты, видимо, ты единственный, кто заинтересован во мне.

Джокович: да!

Зверев: поэтому мне приятно с тобой общаться! Но каждый раз это затягивается надолго, однако мы с тобой ещё ни разу не общались на камеру.

Джокович: что тебя интересует помимо тенниса?

Зверев: мир!

Джокович (смеётся): можно конкретнее?

Зверев (смеётся): звёзды там, планеты… это не все поймут.

Джокович: ну что ж, я желаю тебе звёздного выступления здесь, только до четвертьфинала…

Отметим, что при условии побед во втором и третьем круге Джокович и Зверев встретятся в четвертьфинале «Мастерса» в Монако.

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