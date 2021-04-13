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Джокович – Звереву: желаю тебе звёздного выступления в Монако, но только до четвертьфинала

Джокович – Звереву: желаю тебе звёздного выступления в Монако, но только до четвертьфинала
Теннис / ATP 0
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович взял короткое, но забавное интервью в эфире Tennis TV у шестой ракетки мира немца Александра Зверева. Оба со второго круга начнут свой путь на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

Джокович: как твои дела, Саша? знаю, тебя все здесь об этом спрашивают.
Зверев: на самом деле, ты единственный, кто меня об этом спрашивает. Почему-то только ты, видимо, ты единственный, кто заинтересован во мне.
Джокович: да!
Зверев: поэтому мне приятно с тобой общаться! Но каждый раз это затягивается надолго, однако мы с тобой ещё ни разу не общались на камеру.
Джокович: что тебя интересует помимо тенниса?
Зверев: мир!
Джокович (смеётся): можно конкретнее?
Зверев (смеётся): звёзды там, планеты… это не все поймут.
Джокович: ну что ж, я желаю тебе звёздного выступления здесь, только до четвертьфинала…

Отметим, что при условии побед во втором и третьем круге Джокович и Зверев встретятся в четвертьфинале «Мастерса» в Монако.

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По итогам «Мастерса» в Монте-Карло Новак Джокович может потерять первое место в списке лучших теннисистов сезона.
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