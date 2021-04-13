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Чесноков – о положительном тесте на ковид у Медведева: это не трагедия

Чесноков – о положительном тесте на ковид у Медведева: это не трагедия
Теннис / ATP 0
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков отреагировал на новость о положительном тесте на коронавирус у второй ракетке мира россиянина Даниила Медведева.

Медведев должен был стартовать на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако), однако из-за COVID-19 пропустит турнир.

«Это не трагедия, ничего страшного. Переболеет, и всё будет нормально. Вчера тренировался с Надалем? Я не понимаю, в чём проблема. Один человек заболел, надо полностью закрыть турнир? Что касается «Ролан Гаррос», то всё будет в порядке. Как раз переболеет. Всё зависит от симптомов: если человек пожилой, у него протекает достаточно сложно. Медведев — молодой, у него хороший иммунитет, нет патологий», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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