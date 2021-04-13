Шамиль Тарпищев рассказал о самочувствии Даниила Медведева

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился информацией о состоянии здоровья второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева.
Сегодня, 13 апреля, руководство ATP объявило о том, что россиянин, находясь на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако), сдал положительный тест на коронавирус.
«Состояние Медведева вроде бы нормальное. В принципе, пока всё в лёгкой форме. А дальше не знаю, что будет. Он сейчас находится у себя дома», — отметил Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Медведев был посеян под вторым номером и на старте должен был сыграть с победителем матча между Филипом Краиновичем (Сербия) и Николозом Басилашвили (Грузия).
Место россиянина в сетке турнира занял лаки-лузер аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро.
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