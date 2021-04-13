Янник Синнер стал первым соперником Новака Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло

Определился соперник первой ракетки мира Новака Джоковича на старте турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Во втором круге титулованный серб сыграет с 19-летним итальянским теннисистом Янником Синнером.
В первом круге Синнер в двух сетах уверенно обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час и 26 минут. За выход во второй круг соревнований итальянец получит более € 18 тыс. призовых.
Синнер четыре раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Рамоса – ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Призовой фонд соревнований составил € 2 460 585. Действующим обладателем титула в Монте-Карло является итальянец Фабио Фоньини.
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