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Янник Синнер стал первым соперником Новака Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло

Янник Синнер стал первым соперником Новака Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло
Теннис / ATP 0

Определился соперник первой ракетки мира Новака Джоковича на старте турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Во втором круге титулованный серб сыграет с 19-летним итальянским теннисистом Янником Синнером.

В первом круге Синнер в двух сетах уверенно обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час и 26 минут. За выход во второй круг соревнований итальянец получит более € 18 тыс. призовых.

Синнер четыре раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Рамоса – ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Призовой фонд соревнований составил € 2 460 585. Действующим обладателем титула в Монте-Карло является итальянец Фабио Фоньини.

Монте-Карло. 1-й круг
13 апреля 2021, вторник. 12:05 МСК
Альберт Рамос-Виньолас
46
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Янник Синнер
22
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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