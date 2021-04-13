Контактировавший с Медведевым Надаль сдаст тест на коронавирус через 3 дня

Испанский теннисист Рафаэль Надаль продолжил тренировки в Монте-Карло (Монако), несмотря на контакт с россиянином Даниилом Медведевым, у которого был обнаружен коронавирус. Ранее Надаль и Медведев провели совместную тренировку на корте.

По регламенту соревнований Медведеву, как жителю Монако, во время «Мастерса» разрешалось жить дома. Его проверяли на ковид ежедневно, а игроков из «пузыря», таких, как Надаль, – каждые четыре дня.

По словам менеджера Надаля, Бенито Перес-Барбадильо, команда испанца в понедельник в полном составе сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

«Надаль в полном порядке. Как мы понимаем, вирус в любом случае не проявится раньше, чем через три-четыре дня. Наше следующее плановое тестирование — через три дня», — приводит слова Переса Reuters.

Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло Надаль должен сыграть с аргентинцем Федерико Дельбонисом. Этот матч станет для Надаля первым в туре после выступления на Открытом чемпионате Австралии в феврале.

Даниил Медведев и Рафаэль Надаль провели совместную тренировку в Монте-Карло

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