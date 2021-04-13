Хачанов пробился во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, в двух сетах одолев Джере

Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), со счётом 6:4, 6:1 победив сербского теннисиста Ласло Джере в первом раунде соревнований.



Продолжительность встречи составила 1 час и 19 минут. Хачанов 2 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Джере, занимающий 49-е место в рейтинге ATP, подал 1 эйс, 2 раза ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 2 взять подачу соперника.



За выход в третий круг турнира Хачанов поспорит с победителем матча Стефано Травалья (Италия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).



Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого состоится 18 апреля, составляет 2 082 960 евро.