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Хачанов пробился во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, в двух сетах одолев Джере

Хачанов пробился во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, в двух сетах одолев Джере
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), со счётом 6:4, 6:1 победив сербского теннисиста Ласло Джере в первом раунде соревнований.

Продолжительность встречи составила 1 час и 19 минут. Хачанов 2 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Джере, занимающий 49-е место в рейтинге ATP, подал 1 эйс, 2 раза ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 2 взять подачу соперника.

За выход в третий круг турнира Хачанов поспорит с победителем матча Стефано Травалья (Италия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого состоится 18 апреля, составляет 2 082 960 евро.

Монте-Карло. 1-й круг
13 апреля 2021, вторник. 17:00 МСК
Карен Хачанов
23
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Ласло Джере
49
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
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