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В преддверии US Open-2021 в Кливленде пройдёт новый турнир категории WTA-250

В преддверии US Open-2021 в Кливленде пройдёт новый турнир категории WTA-250
Теннис / WTA 0

Летом 2021 года в Кливленде (США) пройдёт новый турнир категории WTA-250. Соревнования состоятся перед стартом US Open, с 22 по 28 августа, на новых теннисных кортах. Об этом информирует usopenseries.

Общий призовой фонд турнира составит $ 300 тысяч. Посетить спортивное мероприятие смогут 3000 болельщиков (в случае отсутствия ограничений, связанных с распространением коронавируса).

Ранее сообщалось, что новый турнир категории ATP-250 может состоятся в Парме (Италия). Проведение соревнований стало возможным из-за недавнего переноса Открытого чемпионата Франции и образовавшейся в связи с этим недельной паузы в расписании тура. Таким образом, предварительные даты проведения турнира – с 22 по 29 мая.

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