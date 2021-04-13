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Симона Халеп, получившая травму на турнире в Майами, приступила к тренировкам

Симона Халеп, получившая травму на турнире в Майами, приступила к тренировкам
Теннис / WTA 0
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Румынская теннисистка Симона Халеп, получившая травму правого плеча во время выступления на турнире в «Майами (США), приступила к тренировкам. Об этом она сообщила на своей официальной странице в «Твиттере», разместив фото со своим тренером Дарреном Кэхиллом.

«Первый день после двухнедельной реабилитации. Я возвращаюсь на грунт. Сегодня был хороший день», — написала Халеп.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Симоны Халеп в «Твиттере».

На турнире в Майами Симона не вышла на матч третьего круга, в котором она должна была сыграть с Анастасией Севастовой из Латвии.

29-летняя Халеп — бывшая первая ракетка мира, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница 23 турниров WTA, в её активе девять титулов на турнирах с грунтовым покрытием.

Симона Халеп снялась с турнира в Майами из-за травмы плеча
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