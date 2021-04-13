Симона Халеп, получившая травму на турнире в Майами, приступила к тренировкам

Румынская теннисистка Симона Халеп, получившая травму правого плеча во время выступления на турнире в «Майами (США), приступила к тренировкам. Об этом она сообщила на своей официальной странице в «Твиттере», разместив фото со своим тренером Дарреном Кэхиллом.
«Первый день после двухнедельной реабилитации. Я возвращаюсь на грунт. Сегодня был хороший день», — написала Халеп.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Симоны Халеп в «Твиттере».
На турнире в Майами Симона не вышла на матч третьего круга, в котором она должна была сыграть с Анастасией Севастовой из Латвии.
29-летняя Халеп — бывшая первая ракетка мира, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница 23 турниров WTA, в её активе девять титулов на турнирах с грунтовым покрытием.
- 13 апреля 2021
-
22:46
-
22:17
-
21:59
-
18:50
-
18:29
-
18:18
-
17:38
-
17:02
-
16:22
-
15:34
-
15:15
-
14:47
-
14:19
-
13:55
-
13:42
-
13:25
-
12:49
-
12:05
-
11:46
-
11:26
-
10:50
-
10:19
-
09:48
-
09:21
- 12 апреля 2021
-
23:59
-
22:58
-
20:39
-
19:34
-
18:53
-
18:16
-
18:09
-
17:03
-
16:37
-
15:57
-
15:23