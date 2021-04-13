Зверев посетовал на слишком короткий сезон игр на грунте

Шестая ракетка мира Александр Зверев высказал мнение, что сезон на грунтовых кортах в наши дни слишком короток.



«Грунт — одно из моих любимых времён года. Мне очень нравится играть на нём. Мне нравятся длинные и сложные матчи. Я с нетерпением жду следующих недель и надеюсь, что это будет отличный теннис для его просмотра.



Я вырос на грунте, так что мне требуется половина дня, чтобы перейти на него с харда, и затем я чувствую себя хорошо. Конечно, первые несколько матчей всегда немного отличаются, нужно немного привыкнуть. На этом покрытии просто здорово играть. Но мне кажется, что сезон грунтовых кортов сейчас слишком короткий.



Монте-Карло — единственный турнир серии «Мастерс» на грунте, который я ещё не выигрывал, поэтому я с нетерпением жду возможности сыграть», — приводит слова Зверева Tennis Head со ссылкой на ATP Tennis TV.

Во втором круге турнира в Монте-Карло Зверев сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

Зверев: Новак голоден и полон решимости побить больше всяких рекордов, и он не остановится