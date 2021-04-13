Зверев посетовал на слишком короткий сезон игр на грунте

Шестая ракетка мира Александр Зверев высказал мнение, что сезон на грунтовых кортах в наши дни слишком короток.
«Грунт — одно из моих любимых времён года. Мне очень нравится играть на нём. Мне нравятся длинные и сложные матчи. Я с нетерпением жду следующих недель и надеюсь, что это будет отличный теннис для его просмотра.
Я вырос на грунте, так что мне требуется половина дня, чтобы перейти на него с харда, и затем я чувствую себя хорошо. Конечно, первые несколько матчей всегда немного отличаются, нужно немного привыкнуть. На этом покрытии просто здорово играть. Но мне кажется, что сезон грунтовых кортов сейчас слишком короткий.
Монте-Карло — единственный турнир серии «Мастерс» на грунте, который я ещё не выигрывал, поэтому я с нетерпением жду возможности сыграть», — приводит слова Зверева Tennis Head со ссылкой на ATP Tennis TV.
Во втором круге турнира в Монте-Карло Зверев сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.
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