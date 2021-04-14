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Стив Джонсон упрекнул организаторов «Ролан Гаррос» за решение отложить турнир на неделю

Стив Джонсон упрекнул организаторов «Ролан Гаррос» за решение отложить турнир на неделю
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Стив Джонсон упрекнул организаторов Открытого чемпионата Франции за решение отложить турнир на одну неделю. Стиву не понравилось, что данная мера была принята в одностороннем порядке, без учёта влияния переноса соревнований на другие турниры, а также на остальную часть тура.

«Ролан Гаррос» в очередной раз в одностороннем порядке решает изменить дату проведения мероприятия, нарушая таким образом уже составленный календарь. Они лишь делают так, как удобно им, не принимая во внимание последствия, которые возникнут из-за этого», — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Открытый чемпионат Франции был перенесён на неделю из-за объявленного локдауна на территории Франции. Новые сроки турнира – с 30 мая по 13 июня.

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