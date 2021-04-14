Стив Джонсон упрекнул организаторов «Ролан Гаррос» за решение отложить турнир на неделю

Американский теннисист Стив Джонсон упрекнул организаторов Открытого чемпионата Франции за решение отложить турнир на одну неделю. Стиву не понравилось, что данная мера была принята в одностороннем порядке, без учёта влияния переноса соревнований на другие турниры, а также на остальную часть тура.
«Ролан Гаррос» в очередной раз в одностороннем порядке решает изменить дату проведения мероприятия, нарушая таким образом уже составленный календарь. Они лишь делают так, как удобно им, не принимая во внимание последствия, которые возникнут из-за этого», — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Открытый чемпионат Франции был перенесён на неделю из-за объявленного локдауна на территории Франции. Новые сроки турнира – с 30 мая по 13 июня.
- 14 апреля 2021
-
00:27
- 13 апреля 2021
-
23:44
-
23:44
-
22:46
-
22:17
-
21:59
-
18:50
-
18:29
-
18:18
-
17:38
-
17:02
-
16:22
-
15:34
-
15:15
-
14:47
-
14:19
-
13:55
-
13:42
-
13:25
-
12:49
-
12:05
-
11:46
-
11:26
-
10:50
-
10:19
-
09:48
-
09:21
- 12 апреля 2021
-
23:59
-
22:58
-
20:39
-
19:34
-
18:53
-
18:16
-
18:09
-
17:03