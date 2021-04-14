Британский теннисист Даниэль Эванс высказал отношение к вакцинации от коронавируса.

«Я очень хочу сделать прививку, если смогу. Было бы ужасно, если бы у меня был положительный результат теста на Уимблдоне. Очень важно придерживаться действующих протоколов. Потому что если у одного человека положительный тест, этот вирус может очень быстро распространиться», — приводит слова Эванса Tennis 365.

Также Эванс прокомментировал заявление организаторов Уимблдона, что все игроки, их окружение и официальные лица должны будут остановиться в специально отведённых для турнира отелях.

«Я не думаю, что есть исключения для каких-то игроков, не так ли? Не слышал ни о каких исключениях. И это правильно. Если это то, что нужно для проведения турнира, то я согласен. Это будет совсем другой Уимблдон, не так ли? Действительно не знаю, чего ожидать, но всё же жду, что они сделают хорошую работу», — приводит слова теннисиста Tennis 365.